The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000NLB0TK6 NORDLB 2 PH.BD. 47/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TL4 NORDLB FESTZINSANL.62/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000TS5A4C9 TIMBERLD S.INV 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1921996382 GER.LI.BONDS 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1925004357 BBVA SA 18/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA YSP XFRA CA84624Q1028 SPACEFY INC. EQ00 EQU EUR N

CA K1R XFRA DE000A0KFUJ5 KROMI LOGISTIK INH. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA 3FY XFRA GB00BFZNLB60 AJ BELL PLC (WI) -,000125 EQ00 EQU EUR N

CA 5TE XFRA IT0005331001 TECHEDGE S.P.A. EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA TP21 XFRA KYG876361257 TETHYS PETROLEUM LTD EQ00 EQU EUR N