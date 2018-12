The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA GDGB XFRA FR0011357664 CGG SA 12-19 CV EQ00 EQU EUR N

CA A4H9 XFRA LU0206730797 PENSIONPROTECT 2018ND FD00 EQU EUR N