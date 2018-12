The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A255V8 ERSTE GP BK 18-27MTN 1612 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A255W6 ERSTE GP BK 18-29MTN 1613 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4CL3 AAREAL BANK MTN S.274 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB60T2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB6ZG2 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0P70 DZ BANK IS.C168 18/48 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PD2 DZ BANK IS.A1061 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PE0 DZ BANK IS.A1062 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS23 DEKABANK MTN SERIE 7636 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS31 DEKABANK MTN SERIE 7637 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS49 DEKA IHS MTN S.7638 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VP1 LB.HESS.-THR.IS.18/19SX5E BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB117Y7 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12262 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12270 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12288 LBBW STUFENZINS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122Q3 LBBW STUFENZINS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB122S9 LBBW STUFENZINS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB123F4 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB123G2 LBBW GM-FLOATER 18/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB123M0 LBBW STUFENZINS 18/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB123N8 LBBW STUFENZINS 18/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB123P3 LBBW STUFENZINS 18/32 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TJ8 NORDLB NIKOLAUSANL.18/24 BD01 BON EUR N