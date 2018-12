FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MAM5 XFRA LU0279295835 FIDECUM-AVANT-GAR.S.B(D.) 0.460 EUR

NLUF XFRA LU0370217092 FIDECUM-CONTR.VAL.EUROL.A 0.610 EUR

KOF1 XFRA US5006342092 KOREA FUND INC. DL-,01 0.530 EUR

BKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.142 EUR

3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.002 EUR

K2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.097 EUR

S9O XFRA US8617801043 STONECASTLE FINL DL-,001 0.453 EUR

BRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.061 EUR