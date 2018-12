FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

M0SA XFRA US57886P1030 MAZOR ROBOT.LTD.ADR/2 IS1

IFA XFRA DE0006131204 IFA HOTEL U.TOURISTI.O.N.

N3Y XFRA BMG653181005 NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10

4XS XFRA US30219G1085 EXPRESS SCRIPTS HLDG

UGE XFRA CA40444R1001 HPQ-SILICON RES