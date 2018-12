Zürich (awp) - Der Versicherer Helvetia erhält ab April einen neuen Anlagechef: André Keller sei zum Chief Investment Officer ernannt worden, teilte der Konzern am Freitag in einem Communiqué mit. Er übernehme das Amt von Ralph-Thomas Honegger, der ab April auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehe. Honegger wurde 1997 Mitglied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...