Der Biotechkonzern Morphosys muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende und Mitbegründer, Simon Moroney, werde seinen Vertrag nicht verlängern und in den Ruhestand treten, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Planegg bei München mit. Er werde zurücktreten, sobald sein Vertrag am 30. Juni 2020 auslaufe oder sobald ein Nachfolger benannt worden sei, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrete. Die Morphosys-Aktie stand nach der Nachricht mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent unter Druck./jha/mis

ISIN US4781601046 DE0006632003

AXC0154 2019-02-19/13:05