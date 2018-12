Das Jahr 2018 ist für den DAX sehr unerfreulich verlaufen. Doch stellt das deutlich reduzierte Kursniveau nun eine Einstiegsgelegenheit im Hinblick auf das Jahr 2019 dar, oder drohen weitere Verluste?

Die DAX-Konzerne hatten dieses Jahr mit vielen individuellen oder zumindest europaspezifischen Problemen zu kämpfen. Die Autoindustrie leidet unter einer tiefgreifenden Transformation in Richtung Elektrifizierung, Vernetzung und autonomes Fahren, die hohe Investitionen erfordert und Unsicherheit schürt. Die Sünden der Vergangenheit, die in den Nachwirkungen des Dieselskandals und dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP zum Ausdruck kommen, haben zusätzlich belastet. Deutschlands Top-Banken bleiben hingegen im anhaltenden europäischen Niedrigzinsumfeld Sanierungsfälle, was die taumelnde Commerzbank-Aktie im Jahresverlauf sogar den DAX-Platz gekostet hat, während die im höchsten Börsensegment verbliebene Deutsche Bank kaum besser ausschaut. Und Bayer hat sich mit dem Monsanto-Kauf selbst K.O. geschlagen. Die Liste ließe sich fortsetzen…

Das hat zu hohen Kursabschlägen geführt, was die DAX-Titel optisch attraktiv aussehen lässt. Und dennoch ist Vorsicht geboten. Denn zu den individuellen Problemen hat sich ein hartnäckiger Konjunkturabschwung ...

