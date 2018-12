FRANKFURT (Dow Jones)--Hochtief hat in Schweden den Auftrag zum Bau eines Energieversorgungs-Tunnels erhalten. Zusammen mit Implenia aus der Schweiz wird der Baukonzern einen 14 Kilometer langen Tunnel in Stockholm bauen. Der Essener Konzern bezifferte das Auftragsvolumen in einer Mitteilung auf rund 90 Millionen Euro für das Joint Venture. Hochtief sei technischer Federführer des Konsortiums.

Der Anneberg-Skanstull-Tunnel ist Teil eines sogenannten City Link Projekts, das die Stromversorgung im Großraum Stockholm verbessern soll. Für den Bau des in 50 - 100 Meter Tiefe verlaufenden Tunnels mit einem Durchmesser von fünf Metern soll eine Tunnelbohrmaschine eingesetzt werden. Die Fertigstellung soll bis 2024 erfolgen.

