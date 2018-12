Die Deutsche Bank hat das Kursziel für UBS von 16 auf 14 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen und sein Bewertungsmodell für das Schweizer Bankhaus an die inzwischen ungünstigeren Kapitalmarktbedingungen angepasst, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtige er nun die Umstellung der Bilanzierungswährung auf US-Dollar und die gesunkene Branchenbewertung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-12-21/08:18

ISIN: CH0244767585