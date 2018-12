Die Privatbank Berenberg hat Alstria Office auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Nettoinventarwert (NAV) der Immobiliengesellschaft dürfte per Jahresende höher liegen als bisher von ihm erwartet, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein positiver Nebeneffekt sei die gesunkene Verschuldung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-12-21/08:19

ISIN: DE000A0LD2U1