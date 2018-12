Die Deutsche Boerse AG hat ueber Aenderungen in den Aktienindizes entschieden. Daraus ergeben sich folgende Aenderungen fuer den Handel auf Xetra (MIC: XETR) mit Wirkung zum 27. Dezember 2018:

Deutsche Boerse AG decided changes to the composition of share indices. The changes will come into effect in Xetra trading (MIC: XETR) on 27 December 2018:



Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group MDX1 aufgenommen:

The following instruments will be included in the Product Assignment Group MDX1:



Trading model: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

CARL ZEISS MEDITEC AG AFX DE0005313704 SDX1 MDX1





Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group SDX1 aufgenommen:

The following instruments will be included in the Product Assignment Group SDX1:



Trading model: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

CTS EVENTIM KGAA EVD DE0005470306 MDX1 SDX1

KNORR-BREMSE AG KBX DE000KBX1006 GER0 SDX1





Folgende Instrumente werden in die Product Assignment Group GER0 aufgenommen:

The following instruments will be included in the Product Assignment Group GER0:



Trading model: Continuous Trading

Instrumentenname Kuerzel ISIN Prod. Assignm. Group alt Prod. Assignm. Group neu

BAYWA AG BYW DE0005194005 SDX1 GER0

BAYWA AG VINK.NA. BYW6 DE0005194062 SDX1 GER0



Bitte beachten Sie, dass bei allen vorgenannten Aenderungen die offenen Orders in den betroffenen Instrumenten nicht geloescht werden.



Sollten Sie Rueckfragen haben, wenden Sie sich bitte an die Xetra Trading

Helpline unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 14 00.