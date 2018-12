Die dänische Vestas Wind Systems ist nach Umsatz und installierter Kapazität der weltweit größte Hersteller von Windkraftanlagen. Rund 23.000 Beschäftigte in 26 Ländern hat Vorstand Anders Runevad unter seinen "Fittichen". Die Anzeichen verdichten sich, dass die Nachfrage nach Windkraftanlagen in den Schlüsselmärkten USA und China wieder deutlich anziehen wird. Auch Indien und Mexiko bleiben spannende Märkte. Nach vielen Jahren herrscht unter Experten erstmals wieder Optimismus für 2019. Zuletzt hat die Windenergiebranche unter extremen Preiskämpfen gelitten. Sämtliche Hersteller, von Vestas über Siemens Gamesa, Nordex und Goldwind, konnten zwar steigende Umsätze und Rekordaufträge verbuchen, jedoch gingen die Margen in die Knie. Das Blatt sollte sich nun wenden. Die Hersteller haben ihre Hausaufgaben gemacht. Kosten wurden gesenkt und viele neue, noch leistungsfähigere Produkte entwickelt. Marktführer Vestas zum Beispiel machte in den letzten Wochen mit einem guten Newsflow auf sich aufmerksam.

