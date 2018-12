Am deutschen Aktienmarkt steht am Freitag der nächste schwache Handelstag ins Haus. Nach den deutlichen Kursverlusten an der Wall Street - Dow Jones -2,0 Prozent, Nasdaq -1,6 Prozent - wird der DAX unterhalb von 10.600 Punkten eröffnen. Das Verlaufstief bei 10.563 könnte erneut getestet werden. Spannung verspricht der dreifache Hexensabbat.

