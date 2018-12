Kurz vor Weihnachten ist die Stimmung an den Märkten schlecht. Der DAX markierte gestern ein neues Jahrestief. Und auch an die US-Börsen verzeichneten deutliche Verluste. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nike, Tesla, Amazon, Twitter, Volkswagen, die Deutsche Bank und Adidas. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten.