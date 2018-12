Der Wetterbericht der Westküste der USA soll an dieser Stelle nicht Thema sein. Allerdings darf die jüngste Nachrichtenlage rund um das Unternehmen Apple, beheimatet eben an selbiger Westküste, als "bewölkt" beschrieben werden. Das aktuelle iPhone verkauft sich unter Erwartung, in China droht gar ein Verbot bestimmter Modelle und die Service-Sparte vermag diese kleineren Unwetter derzeit nicht auszugleichen. Die vor geraumer Zeit erreichte 1-Billion-Bewertung liegt folgerichtig wieder weit entfernt. Nur ein Sturm im Wasserglas oder wird das Wetter für Apple noch schlechter? Erfahren Sie mehr in unserem heutigen X-perten-Video.