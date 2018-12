Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg/Hallein (pts005/21.12.2018/09:00) - Werkzeugmaschinenhersteller EMCO ist Experte im Bereich CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen mit sechs Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Unter dem Motto "Made in the Heart of Europe" bringt EMCO aus Hallein bei Salzburg das Kerngeschäft und die Ausrichtung des Unternehmens seit mehr als 70 Jahren auf den Punkt. EMCO-Kunde GMT Wintersteller ist Komplettanbieter in der Einzel- und Serienfertigung und bietet als Lohnfertiger mit vier Standorten in Salzburg und Oberösterreich auf derzeit 15.000 m2 Produktionsfläche ein sehr breites Fertigungsspektrum an. Kombiniertes Dreh- und Fräszentrum für die Bearbeitung von Großteilen - GMT Wintersteller vertraut auf die Hyperturn 200 Powermill von EMCO EMCO baut neben internationalen Kontakten klar auch auf nationale Zusammenarbeit. Dies zeigt auch die langjährige Kooperation mit GMT Wintersteller. "Uns verbindet eine langjährige Partnerschaft auf Augenhöhe. Wir sind stolz, ein derart erfolgreiches Unternehmen begleiten und unterstützen zu dürfen", sagt Rupert Lehenauer, Gebietsverkaufsleiter der EMCO GmbH. Seit der Gründung im Jahr 1990 entwickelte sich GMT Wintersteller zu einem angesehenen Lohnfertiger. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Metallbearbeitung und Verarbeitung von Einzelteilen und Kleinserien. Mit aktuell rund 360 Mitarbeitern und Standorten in Salzburg und Oberösterreich bietet Wintersteller ein breites Fertigungsspektrum an. Nach einer erfolgreichen Spezialisierung auf die komplexe Komplettbearbeitung von Einzelteilen bzw. Kleinserien steigt GMT nun auch in die Großteilebearbeitung ein. Deshalb entschloss sich GMT Wintersteller in ein Dreh- und Fräszentrum zu investieren - die Wahl fiel letztendlich auf die EMCO Hyperturn 200 Powermill von EMCO. Leo Wintersteller begründet seine Entscheidung wie folgt: "Wir haben auf technischer und menschlicher Ebene sehr gute Entscheidungen mit EMCO gemacht. Zudem war und ist der Service stets zuverlässig. Alles Punkte, die für uns entscheidend sind." Die Hyperturn 200 Powermill - ein präzises und leistungsstarkes Dreh- und Fräszentrum Die Hyperturn 200 Powermill feierte auf der Hausmesse 2015 Premiere und sorgte nicht nur bei GMT Wintersteller für großes Interesse. Ausgeliefert Ende 2016, nach der gewohnten Einschulungs- und Inbetriebnahmephase, konnte GMT Wintersteller ab Februar 2017 die ersten Aufträge entgegennehmen und bearbeiten. Im Hause Wintersteller ist man mit der Investition überaus zufrieden, besonders die spezielle Bauart der Maschine erleichtert die Arbeitsprozesse enorm: "Durch das Fahrradständer-Prinzip, das auch bei Bearbeitungszentren eingesetzt wird, ist man flexibel und in den Fertigungsmöglichkeiten uneingeschränkt." Produktionsleiter Josef Pendl zeigt sich ebenfalls begeistert: "Die Präzision der Hyperturn 200 bei solch hohen bewegten Massen ist beeindruckend. Genauigkeiten der Toleranzklasse IT6 sind prozessicher erreichbar." Für den neuen Standort bei GMT Wintersteller ist bereits die Investition in eine weitere Hyperturn 200 Powermill angedacht. Einer erfolgreichen Kooperation zwischen EMCO und GMT Wintersteller steht auch in Zukunft nichts im Weg. Technische Daten zur Hypermill 200 Powermill finden Technikbegeisterte unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/news/news-produkte/artikel/detailansicht/article/h yperturn-200-powermill.html Service, der überzeugt - High-Tech-Produkte, die begeistern Mit ausgereiften High-Tech-Produkten und überzeugendem Service zählt EMCO zu den Top-Maschinenbauern und bietet auch Fachkräften aus dem Maschinenbau-Umfeld die perfekte Heimat. Die Aufgaben und Jobs bei EMCO sind so vielfältig wie die Entwicklungsmöglichkeiten. Hier geht es zu unseren aktuellen Stellenausschreibungen: https://www.emco-world.com/de/jobs/ Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräsmaschinen und Drehmaschinen. Erzeuger EMCO ermöglicht somit Komplettlösungen mit Weiterbildungen und Consulting in Form von Kursen und Seminaren an Ausbildungsmaschinen und Bearbeitungsmaschinen. Die Computerized Numerical Control kurz CNC werden in der Industrie sowie auch in Luftfahrt- und Raumfahrtbereiche eingesetzt. EMCO bietet als Hersteller und Erzeuger nicht nur neue Werkzeugmaschinen sondern auch Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile und Zubehör sowie Automation von Drehmaschinen und Fräsmaschinen. Der Publikation bis 21.3.2019 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Frau Christa Vergnes Tel.: +43 6245891 0 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181221005

December 21, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)