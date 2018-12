Pressemitteilung der SeniVita Social Estate AG:

SeniVita Social Estate AG stellt Weichen für die Zukunft: Baubeginn für drei neue Pflegewohnanlagen unter Dach und Fach - Investor unterzeichnet Letter of Intent zum Kauf

Die SeniVita Social Estate AG (SSE), ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, hat jetzt wichtige Weichenstellungen für das zukünftige Wachstum vorgenommen: So wurden jetzt Verträge mit einem Generalunternehmer zum Bau von zwei Pflegewohnanlagen in Weidenberg und Königsberg abgeschlossen, für ein weiteres geplantes Projekt steht dies unmittelbar bevor. Zudem konnte auch mit einem institutionellen Investor ein "Letter of Intent" unterzeichnet werden, der diese Pflegewohnimmobilien kaufen will. ...

