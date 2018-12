Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Markteinführung der Marke Jay & Silent Bob auf dem Emerald Cup DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Markteinführung Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Markteinführung der Marke Jay & Silent Bob auf dem Emerald Cup 21.12.2018 / 09:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. meldet Markteinführung der Marke Jay & Silent Bob auf dem Emerald Cup Vancouver, British Columbia. 20. Dezember 2018. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRAU: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt die erfolgreiche Markteinführung der Marke Jay & Silent Bob auf dem Emerald Cup 2018 bekannt. In der ersten Verkaufswoche wurden Bestellungen im Wert von über 100.000 USD aufgegeben. In den kommenden Wochen wird der Marke eine vorverpackte Blüten-Produktlinie hinzugefügt, die in der Produktionsstätte Desert Zen hergestellt und über sie vertrieben und transportiert wird. Der Emerald Cup ist das wichtigste Cannabisziel in Nordkalifornien, da man dort das Konzept des nachhaltigen Freilandanbaus avanciert. Sein Ruf als größter angesehenster biologischer Outdoor-Cannabiswettbewerb ist stark gefestigt. Als eine Gruppe rühmt sich der Emerald Cup, jedes Jahr Experten und Ausbilder im Cannabissektor mit unseren Farmern, Patienten und Kunden zusammenzubringen. Es ist ein gemeinschaftliches Fest, das zu einer globalen Bewegung angewachsen ist, die die beste biologische im Freiland gewachsene Cannabisernte feiert. "Wir sind mit dem Fortschritt sehr zufrieden, den die Marke Jay & Silent Bob in so einer kurzen Zeit erzielt hat," sagte CEO Edgar Montero. "Das Team wurde auf dem Emerald Cup positiv aufgenommen und hat nicht nur beachtliches Interesse an der Marke generiert, sondern auch die Fähigkeit gezeigt, signifikante Bestellungen in der ersten Woche der Markteinführung zu sichern. Zur Unterstützung eines weiteren Wachstums wird Chemesis ihre bestehenden Vertriebsbeziehungen wirksam einsetzen, um die Marke zu Ausgabestellen in Südkalifornien zu bringen." Das Unternehmen gibt ebenfalls den offiziellen Produktionsbeginn in seiner hochmodernen Produktionsstätte SAP Global bekannt und wird in diesem Monat mit der Bestellungsabwicklung beginnen. Der Beschnitt wird auf Vorrat gelagert, um hochwertiges Öl für Dritte und Chemesis' Vorzeigemarken einschließlich California Sap herzustellen. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Jay&SB.website Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 21.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 761369 21.12.2018 ISIN CA1635991039 AXC0067 2018-12-21/09:34