Das Analysehaus RBC hat die Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1400 US-Dollar belassen. Das Hardware-Geschäft entspreche einem bislang kleinen, aber zunehmend wichtigen Umsatzanteil des Suchmaschinenbetreibers Google, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Segment habe das Potenzial, einen wichtigen Wachstumsbeitrag zu liefern und als strategische Absicherung für das Unternehmen zu fungieren./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 16:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-12-21/09:43

ISIN: US02079K3059