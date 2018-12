von Emmeran Eder, Euro am SonntagDer Kursrutsch an den internationalen Aktienbörsen hat den Goldpreis klettern lassen. Anleger suchten wie häufig in solchen Situationen einen sicheren Hafen. Auch Goldminen-Aktien profitierten davon und zogen an - bisher allerdings nur in Maßen. Vor allem, wenn bedacht wird, dass der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...