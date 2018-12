BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bergbau Chemie Energie, Michael Vassiliadis, hält das Ende des deutschen Steinkohle-Bergbaus für eine falsche Entscheidung. Steinkohle werde wegen des Abschaltens der Atomkraftwerke noch lange zur Stromerzeugung in Deutschland benötigt. "Nur, dass wir sie jetzt über Abertausende Kilometer aus Ländern importieren, deren Arbeits- und Sicherheitsstandards mit den deutschen nicht mithalten können", sagte Vassiliadis den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Dafür geben wir vor der Haustür eine internationale führende Industrie auf." Dies sei "ein Treppenwitz der Geschichte".

Am Freitag schließt mit der Zeche Prosper Haniel in Bottrop die letzte Steinkohlegrube in Deutschland. Damit gehen 200 Jahre Industriegeschichte zu Ende. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei einem Festakt sprechen, um die Bedeutung der Branche für Deutschland zu würdigen und den Bergmännern zu danken. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird erwartet. Deutschland verfügt über einen starken Maschinenbau für die Fördertechnik in den Zechen.

Tatsächlich hat der Abbau des schwarzen Goldes seinen Höhepunkt schon lange hinter sich. In den 1950er Jahren arbeiteten eine halbe Million Menschen in und für die Zechen. Davon waren zuletzt nur noch rund 3.500 Arbeitsplätze übrig geblieben. Die Förderung unter Tage war nur durch milliardenschwere Subventionen aufrecht zu erhalten.

Der Chef der Bergbau-Gewerkschaft mahnte die Politik, die Lektionen des Ausstiegs aus der Steinkohle bei der Braunkohle nicht zu vergessen. "Auch da gilt: Erst liefern, dann abschalten", betonte Vassiliadis. An den Kraftwerken und Tagebauen hingen indirekt 60.000 Jobs und gut 4 Milliarden Euro an Wertschöpfung. "Wir brauchen Ideen, Investitionen und viele Milliarden Euro staatliche Unterstützung, um gute Industriearbeit in den Regionen zu sichern", forderte er. Der 54-Jährige ist Mitglied der Kohlekommission, die der Bundesregierung Empfehlungen für den Strukturwandel in den Braunkohleregionen geben und ein Abschaltdatum für die letzten mit Braunkohle befeuerten Kraftwerke aufzeigen soll.

