Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Die Preisentwicklung in Europa bei Sportschuhen gestalte sich seit September schwach, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Auch vom Weihnachtsgeschäft seien keine positiven Impulse ausgegangen. Im Sektorvergleich sei die Preisdynamik bei Puma aber noch am besten./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-12-21/09:57

ISIN: DE0006969603