Die weniger aufwändige Produktion in der E-Mobilität macht bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in den kommenden Jahren tausende Stellen überflüssig. Der Autobauer werde an den beiden Standorten Hannover und Emden Jahren rund 7000 Arbeitsplätze abbauen - rund ein Drittel der insgesamt 22 000 Stellen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine...

Den vollständigen Artikel lesen ...