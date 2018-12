"Online" war in den letzten zwei Jahren, eigentlich drei, die tolle Idee für Börsenneulinge aller Art. Von Mode (Zalando) über Zustelldienste und Möbelverkauf. Die Emissionen wurden glatt platziert, aber zu Mondkursen, die sich unmöglich rechneten. Das ergab Anfangsgewinne in Traumgrößen, die sich inzwischen halbiert haben und damit noch nicht am Ende sind. Delivery Hero verkauft inzwischen sein deutsches Geschäft, siehe weiterer Bericht. Kern der Sache ist:



Die Idee für Onlinegeschäfte ist zweifellos richtig. Die Art und Weise, wie sie im Markt verkauft wurde, war frech. Jeder konnte berechnen, dass die genannten Kurse und die sich daraus ergebenden Marktwerte in keinem Verhältnis zum Ergebnis der Unternehmen stehen, nämlich: Viel Umsatz und noch mehr Verlust. Der letzte dieser Neulinge probierte den Börsengang im Frühherbst und wird noch mühsam im Kurs gesteuert, aber die Halbierung steht noch bevor.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info