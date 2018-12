Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta009/21.12.2018/10:00) - -



Die BAWAG Group gibt heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zum vollständigen Erwerb der Health AG und der Zahnärztekasse AG von der EOS Gruppe bekannt. Die Health AG mit Hauptsitz in Hamburg und die Zahnärztekasse AG mit Hauptsitz in Wädenswil, Schweiz, sind zwei führende Marktteilnehmer im Bereich Dental Factoring und bieten in diesem Bereich Finanzierungsprodukte und -dienstleistungen an. Die Gesellschaften ergänzen das Geschäftsmodell der BAWAG Group und bieten dabei gleichzeitig die Möglichkeit, im Retail- und KMU-Geschäft in Deutschland zu wachsen sowie in die Schweiz zu expandieren.



Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, führt dazu aus: "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Pläne dar. Wir haben eine Vereinbarung zu einer zweiten Übernahme in Deutschland im Jahr 2018 unterzeichnet und außerdem den Weg geebnet, unsere Marktpräsenz in die Schweiz zu erweitern. Der Erwerb der Health AG sowie der Zahnärztekasse AG bildet für die BAWAG Group eine gute Gelegenheit, um ins Factoring-Geschäft, einem Nischensegment, einzusteigen, sowie neue strategische Partnerschaften voranzutreiben. Ich heiße unsere neuen Kolleginnen und Kollegen in unserem Team herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir setzen damit unsere Strategie weiter um und möchten betonen, dass die BAWAG Group auf einem guten Weg ist, ihre Ziele für das Jahr 2018 zu übertreffen."



Klaus Engberding, CEO der EOS Gruppe, erklärt: "Mit der BAWAG Group haben wir den am besten geeigneten Eigentümer gefunden, der die Health AG und die Zahnärztekasse AG in ihren nächsten Wachstumsphasen unterstützt. Ich möchte dem Management und allen Mitarbeitern für die großartige Arbeit danken, die sie in den letzten Jahren geleistet haben, und wünsche beiden Unternehmen alles Gute für ihren zukünftigen Erfolg."



Das Closing der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis und die Details des Vertrags vereinbart.



Über die Health AG Die EOS Health Honorarmanagement AG ist Anbieter von Finanz- und IT-Dienstleistungen für den Gesundheitsmarkt. Mit mehr als 2.000 Kunden zählt das Unternehmen zu den Marktführern im deutschen Zahnarzt-Factoring. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat sich das Unternehmen von einem Factoring-Startup zu einem unabhängigen Unternehmen entwickelt, das Finanz- und Technologiedienstleistungen anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.healthag.de



Über die Zahnärztekasse AG Die Zahnärztekasse AG ist ein Finanzdienstleister im Gesundheitswesen und hat sich mit 1.000 Kunden zum Marktführer im Schweizer Dental Factoring-Segment entwickelt. Die maßgeschneiderten und modular aufgebauten Services in Kombination mit einer effizienten IT-Infrastruktur entlasten die Ärzteteams von administrativen Aufgaben und sichern die Liquidität ihrer Kunden. Seit der Gründung im Jahr 1963 hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für Schweizer Zahnärzte etabliert. Weitere Informationen finden Sie unter www.zakag.ch



Über die EOS Gruppe Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei der Bewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neue Technologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielle Sicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist der Ankauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe mit rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 60 Tochterunternehmen über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Immobiliensektor sowie E-Commerce. Weitere Informationen finden Sie unter www.eos-solutions.com



Über die BAWAG Group Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Banktöchtern easybank und start:bausparkasse in Österreich sowie der Südwestbank und der Deutscher Ring Bausparkasse in Deutschland. Mit mehr als 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die Bank betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.



