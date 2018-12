Die Stimmung unter italienischen Verbrauchern und in den Unternehmen hat sich während des Haushaltsstreits mit der EU verschlechtert. Die Verbraucherstimmung fiel im Dezember nach Angaben des Statistikamts Istat vom Freitag um 1,6 Punkte auf 113,1 Zähler. Der Indikator für das Produzentenvertrauen ging um 0,7 Punkte auf 103,6 Zähler zurück. Das ist der tiefste Stand seit etwa zwei Jahren. Beide Vormonatswerte wurden jeweils um 0,1 Punkte nach unten korrigiert.

Die Befragung führte das Statistikamt in der ersten Hälfte diesen Monats durch. Zu dieser Zeit war der Streit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission über die Neuverschuldung im kommenden Jahr noch in vollem Gange. Mittlerweile hat die EU-Kommission erklärt, von einem Defizitverfahren gegen Italien abzusehen. Die Regierung in Rom hatte Zugeständnisse angekündigt./elm/bgf/fba

