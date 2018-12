Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-12-21 / 10:13 *DSER und niiio finance group AG haben Vorbereitungen für Einbringung abgeschlossen* *Die notwendige verbindliche Auskunft der Finanzbehörden liegt vor* ?Entscheidender Milestone zur Einbringung erreicht ?Operatives Geschäft der DSER kann zeitnah integriert werden ?Steuerneutrale Einbringung des operativen Geschäfts der Deutsche Software-Entwicklung und Research GmbH ("DSER") ist damit möglich. Görlitz, 21.12.2018. Kurz vor dem Jahresende wurden die dringend benötigten Unterlagen der Finanzbehörden der DSER GmbH zugestellt. Mit dieser verbindlichen Auskunft ist die Einbringung der DSER in die niiio finance Group AG den entscheidenden Schritt vorangekommen und eine steuerneutrale Übertragung des operativen Geschäfts zur niiio finance group AG kann damit zeitnah verwirklicht werden. "Dieser Schritt war wichtig und bringt uns endlich voran. Ich freue mich, dass die notwendige Bescheinigung der Finanzbehörden noch so kurz vor Weihnachten zugestellt wurde. Alle Signale stehen jetzt auf Integration innerhalb der nächsten Monate.", erklärt Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. In einem nächsten Schritt wird die DSER GmbH ihr operatives Geschäft ausgliedern und somit konkret für die Einbringung vorbereiten. Hierzu wird der operative Teilbetrieb der DSER vollständig in die Tochtergesellschaft meridio matrix GmbH ausgegliedert. In einem nächsten Schritt soll dieses Unternehmen dann in die niiio finance group AG eingebracht werden. "Die geplante Integration des gesamten operativen Geschäftes der DSER beschleunigt für das börsennotierte Unternehmen das Unternehmenswachstum und steigert dessen Werthaltigkeit.", so Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. Die Einbringung des operativen Geschäfts der DSER ist gleichzeitig ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der neuen niiio-Marktplatz-Strategie. Die Konzeption einer Plattform mit klarem B2B Fokus soll es Softwareanbietern ermöglichen, deren Lösungen nach Themen klassifiziert white-gelabelt zu vermarkten. Die niiio finance group AG würde so eine belastbare Technologie-Brücke zwischen Softwareanbietern, FinTechs und klassischer Bankeninfrastruktur darstellen. Mit der Einbringung des operativen Geschäfts der DSER GmbH übernimmt die niiio finance group AG auch die Entwicklungs- und Vertriebsexperten des Softwarehauses. Dies sind derzeit rund 45 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten deutschlandweit. *Über niiio finance group AG:* Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings - darauf ist die niiio finance group AG spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und individuell anpassbar - und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group AG in einer schlagkräftigen Aufstellung. Ziel ist es, ein ganzheitliches FinTech-Ökosystem zu bieten, das Banken, Berater und Privatanleger gemeinsam in die digitale Zukunft führt. DSER ist bereits seit elf Jahren erfolgreich im Markt für Portfoliomanagement-Lösungen tätig. Mit ihrem ausgefeilten Kernprodukt munio bewegen aktuell bereits zahlreiche Kunden rund 40 Milliarden Euro Bestandsvolumen und verwalten rund zwei Millionen Depots. *Mehr unter:* *- *Website niiio finance group AG: www.niiio.finance [1] *Kontakt:* niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: niiio finance group AG 2018-12-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 761397 2018-12-21 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2511510b217bc8d20f23cdc7e1301c82&application_id=761397&site_id=vwd&application_name=news

