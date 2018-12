Auszug aus der aktuellen Ausgabe der AKTIONÄR Turnaround Formel TFA: Nachdem die Operation im Krankenhaus überstanden ist, wollen die meisten Patienten so schnell wie möglich nach Hause in die eigenen vier Wände. Bioscrip hilft dabei und liefert Hauspflegediensten Infusionen und anderes Material für die professionelle Pflege. In "Behandlung" ist Nordamerikas größter Lieferant für die Hauspflege auch selbst. Doch der operative Turnaround nimmt Schwung auf. In den ersten neun Monaten 2018 wurde die Rohmarge von 29 auf 34 Prozent gesteigert. Das bereinigte EBITDA kletterte um 20 Prozent auf 23 Millionen US-Dollar. 2019 wird sogar mit einer 34-prozentigen Verbesserung geplant. Hauptgrund: das bessere Training der Verkaufsteams und der effi zientere Einsatz von Provisionen. Auch dank neuer strategischer Partnerschaften soll sich das Wachstum im Jahr 2020 fortsetzen. Sehr gut gefällt uns der Chart, doch auch die fundamentale Bewertung ist angesichts eines KUVs von deutlich unter 1 aussichtsreich, sofern die angepeilte weitere Margenverbesserung erzielt wird. Attraktive Beimischung!

