Paion geht einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Zulassung von Remimazolam in Japan. Wie die Aachener bekanntgeben, hat der Partner Mundipharma den Zulassungsantrag bei den zuständigen Behörden eingereicht. Dadurch fließen Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro an Paion. Die Börse reagiert mit einem Kurssprung.

Den vollständigen Artikel lesen ...