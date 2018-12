Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Nvidia. Die Technologiekonzerne in den USA wurden in den vergangenen Monaten kräftig abgestraft. Nvidia bildet da keine Ausnahme. Charttechnisch hat sich die Situation dementsprechend verschlechtert. Aber auch fundamental gibt es Probleme. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.