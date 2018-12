Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3) gibt bekannt, dass sein japanischer Remimazolam-Lizenznehmer Mundipharma PAION heute darüber informiert hat, dass der Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie bei der japanischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte ("PMDA") eingereicht wurde.

Die Einreichung des Zulassungsantrags löst eine Meilensteinzahlung in Höhe von EUR 1 Mio. von Mundipharma aus. Darüber hinaus erhält PAION von seinem südkoreanischen Lizenznehmer Hana Pharm für die Einreichung in Japan und von seinem türkischen Lizenznehmer TR-Pharm Meilensteinzahlungen in Höhe von jeweils EUR 0,5 Mio. Die Zahlung von TR-Pharm ist an die Übergabe des japanischen Zulassungsdossiers in englischer Sprache geknüpft, welche im Laufe des Jahres 2019 erfolgen wird.

Dr. Wolfgang Söhngen, CEO der PAION AG, kommentierte: 'Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Lizenznehmer Mundipharma einen Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie eingereicht hat. Wir sind sehr stolz auf diese erste Einreichung in einer ICH-Region (ICH: International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use). Dies ist ein weiterer großartiger Erfolg nach der kürzlich erfolgten Einreichung des Zulassungsantrags in der Kurzsedierung in China. Darüber hinaus ist dies ein wichtiger Schritt für uns und unsere Partner in Südkorea und der Türkei, die das japanische Dossier für ihre Zulassungsanträge verwenden werden. Weltweit benötigen Millionen von Patienten eine sichere und effiziente Anästhesie. Wir glauben, dass Remimazolam im Vergleich zu den derzeitigen Behandlungsoptionen einen wichtigen Unterschied machen kann. Wir freuen uns auf die Entscheidung der PMDA.'

Mundipharma erhielt die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Remimazolam für den japanischen Markt 2017.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wer ist Mundipharma?

Die unabhängigen verbundenen Unternehmen von Mundipharma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...