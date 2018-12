Baierbrunn (ots) - Zwar können Eltern ihr Baby grundsätzlich ab einem Alter von circa sechs Wochen in einem Fahrradanhänger mitnehmen. "Allerdings gibt es hier einiges zu beachten", betont die Kinderärztin Dr. Claudia Saadi im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Um Erschütterungen zu reduzieren, müssen die Babys unbedingt in einer geeigneten kippsicheren, gepolsterten Babyschale liegen." Bei Kindern unter drei Monaten sollte darüber hinaus das Köpfchen mit einem Sitzverkleinerer oder einer Stoffwindel gestützt werden. "Selbstverständlich sollten die Eltern auf unebenen Wegen langsam und umsichtig fahren und im Verkehr darauf achten, dass der Anhänger keiner unnötigen Gefahr ausgesetzt ist", mahnt die Medizinerin. Das Baby sollte weder schwitzen noch frieren. Werde es unruhig, brauche es wahrscheinlich eine Pause, erläutert Saadi. "Ich würde anfangs nur kurze Touren unternehmen, vielleicht zum Einkaufen und zurück nach Hause."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54201 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54201.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de