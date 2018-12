Dreht der Bitcoin schon wieder nach oben? Vor einem Jahr war Mark Dow, ehemaliger Ökonom beim IWF, eine heiße Wette gegen den Bitcoin eingegangen. Die Spekulation ist aufgegangen: Es folgte der 80-prozentige Rücksetzer. Jetzt hat Dow genug. Per Twitter hat er am Dienstag den Verkauf seiner Short-Position verkündet. "Ich will nicht versuchen, noch mehr aus der Zitrone herauszuquetschen. Ich will nicht darüber nachdenken. Es erscheint mir wie der richtige Zeitpunkt", sagte er gegenüber Bloomberg. Der starke 20-Prozent-Rebound beim Bitcoin sorgte nun auch für zweistellige Kursgewinne des Hot Stocks Bitcoin Group, die die Handelsplattform Bitcoin.de betreibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...