United Internet-Puts mit 63%-Chance bei Kursrückgang auf 35,74 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte der Kurs der United Internet-Aktie (ISIN: DE0005089031) noch einmal in den Unterstützungsbereich bei 35,74 Euro nachgeben. Hier die Analyse:

"Rückblick: Glücklicherweise ist 2018 in wenigen Tagen vorbei und Anleger in der United-Internet-Aktie können auf ein besseres 2019 hoffen. Ausgehend vom Jahreshoch bei 59,80 EUR fielen die Kurse in den vergangenen zwölf Monaten bis auf ein aktuelles Tief bei 34,14 EUR zurück. Dabei ging es zuletzt sehr schwungvoll zur Sache, bevor sich die Aktie ab Ende Oktober stabilisieren konnte. Eine vollständige Bodenbildung ist den Käufern aber noch nicht gelungen.

Ausblick: Nach der Stabilisierung bis in den Dezember hinein scheinen zumindest kurzfristig die Verkäufer in der United-Internet-Aktie wieder zurück zu sein. Aus charttechnischer Sicht droht ein bärischer Ausbruch aus dem sich zuletzt gebildeten Dreieck. Infolgedessen könnten die Kurse noch einmal in den Unterstützungsbereich ab 35,74 EUR vordringen. Von hier an bis hin zu 34,40 EUR wären die Bullen in der Pflicht, wollen diese einen mittelfristigen Boden ausbilden. Falls dies nicht gelingt, drohen Abgaben auch unter 30 EUR. Bei einem direkten Kursausbruch über 38,27 EUR steigen die Chancen auf nochmalige Erholungsgewinne in Richtung 42 EUR."

Wer beim aktuellen United Internet-Kurs von 37,60 Euro von einem bald eintretenden Kursrückgang auf 35,74 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukten zu optimieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der HVB-Put-Optionsschein auf die United Internet-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX385A0, wurde beim United Internet-Kurs von 37,60 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro gehandelt.

Wenn die United Internet-Aktie im kommenden Monat auf 35,74 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,47 Euro (+27 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 39,6988 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die United Internet-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,6988 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PZ4U0C7, wurde beim Aktienkurs von 37,60 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro taxiert.

Bei einem Kursrückgang der United Internet-Aktie auf 35,74 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der United Internet-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,39 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von United Internet-Aktien oder von Hebelprodukten auf United Internet-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de