Jim Mattis versuchte stets die Spannungen zwischen den USA und China nicht eskalieren zu lassen. Nun sorgt sich Asien-Pazifik-Region vor Trumps Unberechenbarkeit.

Die Rücktrittsankündigung von US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat bei Politikern in der Asien-Pazifik-Region Besorgnis ausgelöst. "Er war einer der Erwachsenen in der Trump-Regierung", sagte der australische Senator Jim Molan in einem Zeitungsinterview.

Mit dem Rücktritt werde die Unberechenbarkeit in der amerikanischen Außenpolitik verstärkt. Mattis war einer der klarsten Kritiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...