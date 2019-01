CSC bietet Verwaltung von Private-Equity- und Immobilienfonds

CSC hat seine Administrationsdienste für Private-Equity- und Immobilienfonds in Asien erweitert.

Die wachsende Forderung von Investoren nach höherer Transparenz und Hilfe bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen in diesem dynamischen Umfeld resultiert in stärkerer Kontrolle von Private-Equity- und Immobilienfonds.

"Zahlreiche Faktoren erschließen Chancen im Private-Equity-Markt Asiens, unter anderen ein starkes Deal-Wachstum, steigende Berichtsanforderungen seitens der Investoren und der Druck, unverbrauchtes Kapital zu investieren", erläuterte Bill Popeo, President des Bereichs "Global Financial Markets" von CSC.

Liam McHugh, Managing Director Fund Administration, leitet die Aktivitäten in Asien über Niederlassungen in Singapur, Hongkong und Shanghai. Vor seinem Wechsel zu CSC hatte McHugh verschiedene Führungspositionen bei Apex Fund Services und Equinoxe Alternative Investment Services in der APAC-Region und in Irland inne.

"Der Status von CSC als Privatunternehmen garantiert die Stabilität, die ein Dienstleister in einer fragmentierten Umgebung für Fondsadministration benötigt", kommentierte McHugh. "Wir sind zwar neu in Asien, bieten aber schon seit über 115 Jahren hochwertige Services im Finanzsektor. Mit uns als Partner werden die Geschäfte der Kunden nicht dadurch gestört, dass ihr Administrator von einem anderen Unternehmen übernommen wird."

Da CSC eines der weltweit größten Privatunternehmen ist, das spezialisierte und gezielt auf die Erfordernisse unserer Kunden zugeschnittene Fondsadministrationsdienste bietet, können sich unsere Kunden auf den engagierten Service von CSC verlassen. Unsere Expertenteams nutzen ihre umfassenden Erfahrungen aus der engen Zusammenarbeit mit Fonds-Managern und Investoren, um jedem Kunden ausgezeichnete, auf seine individuellen Erfordernisse abgestimmte Ergebnisse zu liefern. Unsere Kunden vertrauen CSC ihr Verwaltungsgeschäft an, damit sie sich auf ihre täglichen Betriebsabläufe konzentrieren können.

Weitere Informationen über die Fondsverwaltungsdienste von CSC finden Sie unter csc.global/fundadmin.

Über CSC

CSC bietet ein umfassendes Spektrum an Management- und Administrationsdiensten für alternative Darlehensgeber, Fondsadministratoren, Kreditnehmer und Kapitalmarkteilnehmer. Unsere durchgängigen, individuell gestalteten Services in jeder Phase des Lebenszyklus eines Unternehmens basieren auf langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Private Equity, Immobilien, strukturierte Finanzierung und Umstrukturierung für zahlreiche Anlageklassen. Wir sind zuverlässiger Partner für 90 der Fortune 500, mehr als 65 der Best Global Brands (Interbrand), knapp 10.000 Kanzleien und über 3.000 Finanzorganisationen. Neben unserer seit 1899 bestehenden Zentrale in Wilmington, Delaware, USA, betreiben wir Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und der Asien-Pazifik-Region. Wir sind ein globales Unternehmen, das geschäftlich dort vor Ort agiert, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir durch den Einsatz von Experten in jedem Unternehmen, das wir betreuen.

