Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate belief sich in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 auf durchschnittlich 2,0% p.a., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allerdings sei das Erreichen des EZB-Inflationsziels allein auf den kräftigen Anstieg der Energie und Nahrungsmittelpreise im Vorjahresvergleich zurückzuführen gewesen. Klammere man diese Komponenten aus, welche stark von der Ölpreisentwicklung geprägt seien, so habe sich der Preisauftrieb im abgelaufenen Jahr stabil um die 1%-Marke bewegt. Die beschriebene Ausgangslage sei für den Verlauf der Inflationsrate im Jahr 2019 von hoher Relevanz. Einerseits werde der inflationstreibende Effekt des Ölpreises bzw. der Energiepreise rasch abklingen. Die Gesamtrate dürfte spätestens bis zur Jahresmitte zumindest auf das Niveau der Kernrate sinken und somit wieder deutlich unter 2% p.a. betragen. Andererseits sollte die Kernrate ihren anhaltend gedämpften Verlauf kaum fortsetzen können. Unternehmen hätten offensichtlich den steigenden Kostendruck aus höheren Lohnabschlüssen erst in einem relativ bescheidenen Ausmaß auf ihre Produktpreise umgelegt. ...

