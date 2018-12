Der japanische Elektromotoren-Hersteller Nidec plant, bis zum Jahr 2020 an drei Standorten weltweit Traktionsmotoren für E-Fahrzeuge zu produzieren. Neben dem im Aufbau befindlichen Werk in China sind bis Ende des Jahrzehnts auch Produktionsstätten in Polen und Mexiko vorgesehen. Das geht aus einem Bericht des japanischen Wirtschaftsblatts "Nikkei" hervor. Darüber hinaus strebt Nidec für das Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...