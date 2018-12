Nürnberg (ots) -



Harald Rosenberger (41) wird zum 1.1.2019 neues Vorstandsmitglied der Nürnberger Beteiligungs-AG (NBG).



Das hat der NBG-Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 5.12.2018 beschlossen. Rosenberger wird im Konzernvorstand die Bereiche Lebens- und Krankenversicherung verantworten.



Mit der Erweiterung des Konzernvorstands trägt das Unternehmen der besonderen Bedeutung der Personenversicherung für die Nürnberger Rechnung. Bislang war dieser Bereich vom Konzern-CFO Dr. Jürgen Voß mitverantwortet worden.



Harald Rosenberger kam am 1.6.2017 zur Nürnberger, wo er als Vorstandssprecher der Nürnberger Lebensversicherung AG für die Weiterentwicklung des Produktportfolios und des Geschäftsmodells verantwortlich zeichnete. Diese Funktion wird er auch weiterhin wahrnehmen.



