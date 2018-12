Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Investmentidee vorzustellen.



Der chinesische Online-Riese Tencent wächst

Das Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik China. Der Gesamtumsatz in Q3 2018 stieg um 24% ggü. Q3 2019. Dessen Musikstreaming-Dienst sorgte am 11. Dezember bei seinem Börsendebüt in New York für Furore.

