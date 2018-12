Bislang deutete vieles darauf hin, dass die Ernte in der Elfenbeinküste in dieser Saison üppiger ausgefallen sein könnte. Seit Erntestart Anfang Oktober bis Mitte Dezember wurden 23 Prozent mehr Kakaobohnen zum Export in die Häfen geliefert als im Vorjahreszeitraum. Die Stimmung schlug aber zuletzt um. Sorgen bereiteten weniger Regen und trockene Winde in den ivorischen Anbauregionen. Dies könnte die Ernte der nächsten Monate beeinträchtigen. Das ließ den Kakaopreis seit Anfang Dezember wiederum steigen.

Aus technischer Sicht scheint die Spanne zwischen 2100 und 2400 US-Dollar noch neutral zu sein. Zuletzt hatten die Notierungen bei 2100 US-Dollar einen Boden gebildet, ...

