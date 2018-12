Volkswagen -Betriebsratschef Bernd Osterloh hat angesichts verschärfter Grenzwerte beim CO2-Ausstoß vor "unkontrollierbaren Arbeitsplatzverlusten" gewarnt. "Ich frage mich, ob die Entscheidungsträger in Brüssel und Berlin sich darüber im Klaren sind, was sie damit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Autoindustrie antun", schrieb er in einem Weihnachtsbrief an die Belegschaft. Dieser Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Politik setze die Beschäftigten einem hohen Risiko aus, gleichzeitig tun Politiker aus seiner Sicht wenig, um den Übergang zur E-Mobilität zu bewältigen. Osterloh betonte, betriebsbedingte Kündigungen seien mit den Arbeitnehmervertretern nicht zu machen./tst/DP/nas

