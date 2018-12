Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie werden sich Aktien in einem Umfeld mit politischen Spannungen und steigenden Zinsen entwickeln, fragen sich die Experten von Aviva Investors. Weltweit hätten Aktien 2018 eine gemischte Performance gezeigt. Anfang des Jahres habe der Bullenmarkt in den USA noch an Dynamik gewonnen, Turbulenzen in der Tech-Branche hätten die Rally im Oktober dann aber zu einem abrupten Ende gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...