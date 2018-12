Der Rückbau der gesamten amerikanischen Tech-Szene kostet inzwischen etwa 1,2 bis 1,3 Bio. $ Wertverlust. Sie lösten sich in Luft auf. Die zwei größten Billionäre, APPLE und AMAZON, schafften bislang allein mehr als eine halbe Billion $. Der Nasdaq 100 enthält mehr oder weniger alle Titel dieser Art, daran lässt sich am besten die Geldverbrennung messen. Bei Tagesumsätze über 40 und gestern sogar 50 Mrd. $ geht die Verbrennung weiter. Wie weit?



Die Geschäfte dieser Unternehmen sind alle in Ordnung. Ihre Bewertung ist das Problem. Das weitere Problem liegt darin, dass davon der Gesamtmarkt tangiert wird. Die globale Rechnung war schon vor einem Jahr erkennbar: Dieser ganze Sektor enthielt rund 2 bis 2,5 Bio. $ Luft. Erst wenn diese entwichen ist, finden die Märkte einen sauberen Boden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info