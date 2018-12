Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Über 170 Musikerinnen und Musiker hatten sich mit Pop-, Swing- und Bluessongs, Folk- oder Rocktiteln beworben. Nach sechs Wochen Wettbewerb steht er nun fest: Der beste Weihnachtssong 2018 heißt "On A Christmas Eve". Das selbstkomponierte Lied von "The Vineyard" hat beim Finale des SWR1 Weihnachtssong Contests (WSC) am Donnerstagabend in Worms die meisten Stimmen der Hörerinnen und Hörer erhalten. Sie wählten die Band per Telefon-TED zum Sieger.



Die fünf Musiker aus Lustadt und Weingarten in der Pfalz hielten zum Ende des Finales stolz den "Nick", die WSC-Trophäe, in Händen: "Super, das ist Wahnsinn. Ein sehr schönes Gefühl." Bereits 2016 hatten sie sich beim SWR1 Weihnachtssong Contest beworben, es damals sogar ins Finale geschafft, aber letztlich nicht gewonnen.



Musikalischer Höhepunkt: "Fools Garden" Eingebettet war das WSC-Finale war in das SWR1 Weihnachtskonzert mit "Fools Garden". Neben den Siegern fieberten hier noch die beiden anderen Finalisten, Luke Greenstone aus Hünstetten und die in Waldorf beheimatete Sängerin Joanna Gypser der Entscheidung entgegen.



Sonderpreise "Nachwuchs" und "Chor" gehen nach Brohl und Klein-Winternheim Außerdem traten am Finalabend außer Konkurrenz zwei Sonderpreisträger auf. Lotte Schäfer aus Brohl wurde in der Kategorie "Nachwuchs" gekürt. Die Auszeichnung in der Kategorie "Chor" ging an "popCHORn" aus Klein-Winernheim.



Weitere Infos unter SWR1.de/rp.



Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://x.swr.de/s/songcontest



Pressekontakt im Auftrag des SWR: Ewa Harmansa, memo public relations, Tel. 06032/929919, E-Mail: EwaHarmansa@memo-pr.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2