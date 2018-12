Mit Unterschrift der Farm Bill 2018 machen die USA den Weg für den Anbau und die Verwendung von (Industrie-)Hanf frei. Von der Legalisierung dürften zahlreiche Unternehmen profitieren. Ein neuer Hanffonds bietet Zugang zu diesem dynamischen Markt.Nach einer Gesetzesänderung gilt Cannabis in den USA nun als landwirtschaftliches Produkt. US-Präsident Donald Trump hatte mit Unterschrift der Farm Bill 2018, der US-Landwirtschaftsreform, den Schritt besiegelt. In den USA sind die Erforschung, Erschließung und auch der Anbau von nicht-psychoaktivem Nutz-Hanf nun legal. Doch obwohl der Rohstoff so lange stigmatisiert wurde, konnte sich in den USA bereits ein dynamischer Wirtschaftszweig entwickeln - denn die Einsatzmöglichkeiten von Hanf sind äußerst vielfältig und reichen von zunehmend diskutierten medizinischen Verwendungszwecken, etwa als Schmerzmittel, bis hin zur Bauwirtschaft. Beobachter schreiben der Branche daher ein großes Potenzial zu. Ausgelöst durch die weltweite Legalisierungswelle von Cannabis befinden sich Produzenten wie etwa Aurora Cannabis schon länger im Höhenflug. In Deutschland etwa forderten jüngst die Grünen eine erleichterte Verordnung von Cannabisprodukten für Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen.

