FRANKFURT (Dow Jones)--Ein nervöser Handel prägt das Geschäft an Europas Börsen am Freitagmittag. Der letzte große Verfalltag des Jahres an den internationalen Terminbörsen sorgt für Volatilität. Belastend wirkt daneben weiter die Politik aus den USA, besonders mit dem Rücktritt von US-Verteidigungsminister Jim Mattis. Gleichzeitig droht weiter der "Government Shutdown". Der DAX verliert in diesem Umfeld 0,6 Prozent auf 10.549 Punkte, im Tagestief stand der Index allerdings bereits auf einem neuen Jahrestief bei 10.513 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 gibt derweil 1,1 Prozent auf 2.967 Punkte nach - hier lag das neue Jahrestief bei 2.958 Punkten.

Am Freitag verfallen die Optionen und Futures mit Dezember-Termin auf die weltweit größten Aktien-Indizes und Aktien. Dieser berüchtigte "Hexensabbatt" kann für erratische Kursausschläge sorgen. Nachdem die Volatilitäts-Indizes lange auf einem niedrigen Niveau verharrten, sprangen sie in den USA nun deutlich nach oben. Der VIX notierte zwischenzeitlich bei 30,2. Dies ist zum einen der höchste Wert seit Februar. Zum anderen verzeichnete er den höchsten prozentualen Anstieg innerhalb eines Tages.

In dem Umfeld hoher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten erfreut sich Gold einer verstärkten Nachfrage durch die Anleger. Der Goldpreis gibt zwar bis zum Mittag leicht auf 1.258 Dollar je Feinunze nach, bleibt damit aber über der wichtigen 200-Tagelinie bei 1.252,50 Dollar. Gold profitiert nach Einschätzung von Michael Armbruster, Managing Partner bei Altavest, davon, dass der Dollar-Index sein Hoch gesehen haben dürfte. Er rechnet damit, dass der Preis je Feinunze nun zügig in den Bereich von 1.360 Dollar zulegt.

Verfalltag hinterlässt Spuren bei Aktien

Bei Adidas zeigen sich die Spuren des Verfalltages. Der Kampf um die wichtige Marke von 180 Euro drückte die Aktie am Morgen um über 2 Prozent nach unten, obwohl US-Wettbewerber Nike starke Zahlen vorgelegt hatte. In der Folge konnte sich die Adidas-Aktie aber erholen und liegt am aktuell 0,7 Prozent auf 185 Euro im Plus. Bei der weniger vom Optionshandel belasteten Puma-Aktie geht es hingegen kräftig um 4,0 Prozent nach oben.

Viele DAX-Werte zeigen angesichts des Verfalls uneinheitliche Bewegungen. So fallen Zykliker wie Linde um 1,5 Prozent, während Covestro gleichzeitig um 0,3 Prozent zulegen. Defensivwerte wie Fresenius Medical Care verlieren 2,8 Prozent, auch Deutsche Telekom geben 1,1 Prozent auf 14,95 Euro nach. Bei der Telekom wird um die 15-Euro-Marke gerangelt.

Delivery Hero trennt sich von Deutschland-Geschäft

Um 9,1 Prozent nach oben springen Delivery Hero, nachdem sie den Verkauf ihrer deutschen Dienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an ein Konsortium um Takeaway.com NV vermeldet haben. Im Gegenzug steigen sie bei dem niederländischen Konkurrenten ein und erhalten dafür rund 930 Millionen Euro in bar und Aktien. Die Aktien von Takeaway schießen um 31,6 Prozent nach oben, da nun der Markt von einem wichtigen Konkurrenten freigeräumt wurde.

SLM Solutions fallen um 6,1 Prozent nach einer Umsatz- und Margenwarnung. Das vierte Quartal hätte nach Aussage eines Händlers schon extrem gut verlaufen müssen, um die Umsatz- und Gewinnwarnung noch umgehen zu können.

Auch die von einem Geldwäscheskandal erschütterte Danske Bank hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten die Gewinnziele für das Gesamtjahr gesenkt. Trotz der Gewinnwarnung gab es aber auch positive Aussagen: Die Entwicklungen des Kerngeschäfts in Dänemark sei stabil. Zudem nehme die Kreditvergabe zu, vor allem in Norwegen und Schweden, so die Danske Bank. Der Kursverlust hält sich daher mit 2,8 Prozent in Grenzen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.966,98 -1,10 -33,08 -15,32 Stoxx-50 2.732,76 -0,89 -24,44 -14,01 DAX 10.549,11 -0,58 -61,99 -18,34 MDAX 21.492,81 -0,14 -30,84 -17,97 TecDAX 2.423,02 -0,40 -9,77 -4,19 SDAX 9.447,60 0,02 1,68 -20,52 FTSE 6.670,06 -0,62 -41,87 -12,69 CAC 4.639,13 -1,14 -53,32 -12,68 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,24 0,01 -0,19 US-Zehnjahresrendite 2,79 -0,02 0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Do, 17:03 % YTD EUR/USD 1,1417 -0,29% 1,1463 1,1414 -5,0% EUR/JPY 126,92 -0,40% 127,59 127,44 -6,2% EUR/CHF 1,1309 +0,03% 1,1306 1,1339 -3,4% EUR/GBP 0,9020 -0,29% 0,9045 0,9032 +1,5% USD/JPY 111,18 -0,10% 111,30 111,67 -1,3% GBP/USD 1,2657 -0,00% 1,2674 1,2638 -6,3% Bitcoin BTC/USD 4.005,26 -1,77% 4.003,37 4.014,75 -72,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,60 45,88 -0,6% -0,28 -20,6% Brent/ICE 53,83 54,35 -1,0% -0,52 -14,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,76 1.259,86 -0,2% -2,10 -3,5% Silber (Spot) 14,64 14,77 -0,9% -0,13 -13,6% Platin (Spot) 792,45 795,50 -0,4% -3,05 -14,7% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,5% -0,01 -20,0% ===

December 21, 2018 06:36 ET (11:36 GMT)

