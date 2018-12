London (www.anleihencheck.de) - Trotz der jüngsten Volatilität an den Risikomärkten wurde der sogenannte "FED Put" am 20. Dezember 2018 nicht ausgeübt, so Tim Schwarz, Portfolio Manager des Investec Multi-Asset Credit Team bei Investec Asset Management.Die Marktteilnehmer, die auf eine Entlastung durch die Verschärfung der Kreditbedingungen gehofft hätten, seien enttäuscht gewesen. Während die Kreditmärkte eine Konjunkturverlangsamung deutlich einpreisen, ist es uns nicht klar, ob wir auf dem Weg zu einer tatsächlichen Rezession im nächsten Jahr sind, so die Experten von Investec Asset Management. Eine Verlangsamung des Wachstums ab 2018 auf ein niedrigeres, aber immer noch positives wirtschaftliches Umfeld sei ein gutes Umfeld für Kreditinvestoren, insbesondere wenn es Unterstützung von einer zunehmend gemäßigten Zentralbank gebe. ...

