Zum Jahresende empfiehlt sich ein Blick auf die am stärksten eingebrochenen Kurse. Unter der Fragestellung: Wo tun sich demnächst Turnaround-Chancen auf? Die gefallenen Engel kauft man nicht per se, auch hier ist Stockpicking angesagt. Unter dieser Bedingung lohnt sich im SDAX ein Blick auf das Tabellenende.



Am stärksten gab auf Sicht von zwölf Monaten Elektronikhändler CECONOMY nach, hier werden zurzeit - 72,7 % angezeigt. Lediglich den vorletzten Platz belegt der skandalumwobene Möbelhändler Steinhoff (- 67,6 %) knapp vor Kabelnetzbetreiber Tele Columbus (- 66,5 %). Keiner dieser SDAX-Mitglieder wirkt auf den ersten Blick einladend.



Sehr viel attraktiver, die nächsten drei Plätze: SMA SOLAR (-57,7 %) ist immerhin Technologieführer bei den Photovoltaik-Wechselrichtern, die letzte deutsche Solar-Hoffnung! RIB SOFTWARE (- 56,6 %) wurde als chancenreicher Spezialist lediglich viel zu hoch bewertet. Was im Prinzip auch für AUMANN (- 55,2 %) gilt, der Maschinenbauer wird in der nächsten Spekulationswelle zur E-Mobility neu nach oben getrieben.



Auch LEONI (- 51,0 %) hat um mehr als die Hälfte korrigiert. Ein Comeback der Automotive-Aktien wird auch den Verkabelungsspezialisten neu antreiben. Außerhalb des SDAX kommen dafür z.B. die MDAX-Werte HELLA (- 32,8 €), OSRAM (- 48,9 %) und SCHAEFFLER (- 50,2 %) infrage. Alle Titel haben wir unter dem Aspekt des (Wieder-)Einstiegs bzw. Positionsausbaus in 2019 auf dem Radar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info